Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

;
Benidorm
117
Altea
192
La Nucia
141
Villajoyosa
46
70 obiektów total found
Willa 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Willa 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 2
Fantastyczna, duża willa z tarasem na dachu, wspólnym basenem, kortem do padla i niesamowity…
$676,158
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Luksusowa Willa 5 Sypialni z Widokiem na Morze w Finestrat Położona w rejonie Benidorm–Fines…
$960,778
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stunning 4 bedroom villa, brand new, located in an exclusive luxury residential urbanization…
$1,28M
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w La Nucia, Hiszpania
Willa
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa w nowej premium Polop16 rozwoju, położony w malowniczej, zielo…
$513,485
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Discover this exclusive villa development in Finestrat! A unique project that combines elega…
$738,266
Zostaw prośbę
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 259 m²
A new housing development in Polop (Costa Blanca), With the delivery of the first houses thi…
$585,953
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Villa key ready: Modern Luxury with Basement and Solarium - Modern villa of 202 m² on plot o…
$805,698
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i wspaniałym widokiem …
$1,22M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Exclusive off-plan villa in Finestrat, in the prestigious Sierra Cortina, a privileged locat…
$1,39M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Stylowe Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Polop, Alicante Polop to miasteczko w prowincji Alic…
$542,953
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z prywatnym basenem. duży ogród, duże tarasy położone w strefie premium z ni…
$3,11M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna luksusowa willa w doskonałej lokalizacji z basenem i dużym tarasem na dachu z pi…
$809,022
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,44M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa nr 8 w kompleksie Polop16 oferuje zrównoważone połączenie przestrzeni życiowej, prywat…
$604,403
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Townhouse for Sale – Sierra Cortina Resort (Finestrat) Discover this charming 103 m² townh…
$340,563
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Znakomita willa położona w uprzywilejowanej okolicy w pobliżu Benidormu z prywatnym basenem,…
$1,11M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Eleganckie Willi z Malowniczymi Widokami na Morze i Góry w Finestrat Odkryj te wyśmienite wi…
$723,998
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Your Oasis in Sierra Cortina! New development of new construction in Finestrat, Townhouses f…
$617,632
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
The residential camporosso Serpentine is distributed in two linear plots, Poniente and Levan…
$643,742
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa No. 10 jest jedną z najbardziej zaawansowanych właściwości technologicznych oferowanyc…
$614,517
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Incredible opportunity! This new project in Finestrat offers luxury villas with delivery in …
$824,300
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Nowoczesne Wille z 3 i 4 Sypialniami w Spokojnej, Pagórkowatej Okolicy Polop, Costa Blanca P…
$724,027
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna, luksusowa willa superior z dużymi tarasami i imponującym widokiem na morze, poł…
$2,45M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
We are pleased to present this exclusive property that offers an incomparable residential ex…
$666,374
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża, umeblowana willa Keyready z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze i basenem w p…
$1,31M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się