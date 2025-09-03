Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom klasy premium w Benidorm, sypialnie 3, powierzchnia 298 m2 - sypialnie 3, łazienki 2. Po…
$1,49M
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
New Build Homes with Panoramic Views in Finestrat-Benidorm Exclusive Residential Developmen…
$498,254
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W FINESTRAT Nowy kompleks mieszkalny w Finestrat znajduje się w jedny…
$454,329
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 221 m²
Zewnętrzna strefa twoich marzeń znajduje się w odległości krótkiego spaceru od najpiękniejsz…
$476,267
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Nowy kompleks bungalow w Finestrat- Benidorm, jeden z najlepszych obszarów do życia na Costa…
$442,157
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/5
Prezentujemy nowe apartamenty w nowoczesnym stylu w nowym zamkniętym kompleksie w mieście Fi…
$448,447
Zostaw prośbę
Bungalow w lAlfas del Pi, Hiszpania
Bungalow
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przytulny domek w Albir zaledwie 1,4 km od plaży. Bungalow składa się z salonu jad…
$289,897
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 164 m²
W tym kompleksie, będzie można zbudować wymarzony dom zaledwie kilka minut od niektórych z n…
$453,029
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowy bungalow z widokiem na morze w Finestrat - IM119193 2 sypialnie, 2 łazienki. Powierzchn…
$205,994
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowoczesne bungalowy w Finestrat, sypialnie 2, 131 m2 - IM119207 sypialnie 2, łazienki 2. Po…
$195,147
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 4/5
Prezentujemy nowoczesny bungalow w nowym kompleksie falistym we Finestracie. Finestrat to pr…
$435,717
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przytulny domek w Albir zaledwie 1,4 km od plaży. Bungalow składa się z salonu jad…
$288,766
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1/2
Prezentujemy nowoczesny bungalow w nowym kompleksie z 18 apartamentami w Finestrat. Finestra…
$464,648
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 2/2
Prezentujemy nowy nowoczesny bungalow w strzeżonym kompleksie mieszkalnym w Benidorm w okoli…
$451,263
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 5/5
Prezentujemy nowoczesny bungalow w nowym kompleksie falistym we Finestracie. Finestrat to pr…
$434,018
Zostaw prośbę
Bungalow w la Nucia, Hiszpania
Bungalow
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Luksusowe apartamenty z przestronnymi tarasami na granicy Altea i La Nusia, skąd można w peł…
$665,566
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Bungalowy na najwyższym piętrze lub parterze z 3 sypialniami w pobliżu morza i Benidormu. Bu…
$406,013
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 229 m²
Piętro 2/2
Modern-styl bungalow w nowym kompleksie falistym z 18 apartamentami w Finestrat.Bungalow na …
$511,125
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj ten nowy kompleks mieszkalny położony w Finestrat, uprzywilejowanej lokalizacji w dzi…
$493,812
Zostaw prośbę
Bungalow w Orxeta, Hiszpania
Bungalow
Orxeta, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
A renovated two -apartment bungalow with a very large basement and without utility bills, lo…
$172,475
Zostaw prośbę
Bungalow w la Nucia, Hiszpania
Bungalow
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Bungalo is located in El Tossal, one of the most exclusive regions of La Nusia. The house ha…
$162,713
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
W tym kompleksie, będzie można zbudować wymarzony dom zaledwie kilka minut od niektórych z n…
$365,886
Zostaw prośbę
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Kompleks mieszkalny jest prywatnym rozwojem domów, mieszkań, penthouses i duplexes z 1, 2 i …
$371,812
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowe domy z panoramicznym widokiem w Finestrat-Benidorm Ekskluzywny kompleks mieszkaniowy z …
$491,050
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/2
Oferujemy Państwu nowy bungalow w urbanizacji w budowie "Sunny Hills". Bungalow posiada dwie…
$370,362
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy bungalow w Finestrat, Costa Blanca, Hiszpania - IM119194 2 sypialnie, 2 łazienki. …
$227,689
Zostaw prośbę
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
NEW BUILD RESIDENCIAL WITH SPECTACULAR SEA VIEWS IN VILLAJOYOSA LIVE BY THE SEA New Buil…
$614,755
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Piętro 2/2
Modern-styl bungalow w nowym kompleksie falistym z 18 apartamentami w Finestrat. Bungalow na…
$509,132
Zostaw prośbę

