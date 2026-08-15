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Mieszkania z basenem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
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64 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1
Klucz gotowy wysokiej klasy apartament z prywatnym basenem, dużym tarasem i widokiem na morz…
$1,39M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Mieszkanie o powierzchni 21 m ² w czterogwiazdkowym hotelu Hilford La Torre. Ob…
$209,628
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Pokój inwestycyjny o powierzchni 21 m ² w Hilford La Torre, położony w pobliżu …
$209,628
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1
Stylowe mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym ogrodem, dachowym solarium i basenem wsp…
$367,169
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 102 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$445,281
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2
Prestiżowy apartament z tarasem, siłownią, klubem towarzyskim położony w zamkniętym osiedlu …
$363,551
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Duży penthouse z krytym i odkrytym basenem, siłownią, spa i dużym tarasem na dachu Termin…
$981,400
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/3
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, tenisem stołowym i wy…
$371,276
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 4
Wysoki luksusowy duży apartament z niesamowitym widokiem na morze, basenem bez krawędzi i si…
$540,440
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Studio inwestycyjne o powierzchni 21 m ² znajduje się w Hilford La Torre w dzielnicy Playa d…
$209,628
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne mieszkanie na parterze z przestronnym tarasem, basenem i placem zabaw, położone b…
$450,228
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
Urokliwy apartament na środkowym piętrze z dwoma tarasami, wspólnym basenem i siłownią, poło…
$443,284
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Piętro 14/20
Gotowy do zamieszkania apartament superior z dużym tarasem, zachwycającym widokiem na morze …
$1,78M
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/2
Oto angielskie tłumaczenie opisu właściwości:Na sprzedaż: Apartament Turystyczny nr 14 o pow…
$169,087
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament przy plaży z niesamowitym widokiem na morze, zaledwie 50 metrów od plaż…
$495,849
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż: Apartament Turystyczny nr 1 z dwoma oddzielnymi sypialniami w nowym czterogwiaz…
$194,972
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Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Apartament Turystyczny nr 8 z oddzielną sypialnią w nowym czterogwiazdkowym hot…
$168,472
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Mieszkanie w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 127 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$503,660
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Mieszkanie w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 114 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$447,570
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Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/3
Piękne, nowoczesne mieszkanie na parterze z prywatnym ogrodem, basenem społecznościowym i za…
$329,305
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1
Nowoczesne, eleganckie mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem, basenem w stylu …
$401,476
VAT
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
Duży, nowoczesny apartament na środkowym piętrze z basenami, siłownią, spa i fantastycznym w…
$380,266
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/3
Piękny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, kor…
$324,667
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 8
Urzekające, duże mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, basenem społecznościowym i siło…
$535,383
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2
Klucz gotowy ekskluzywny wysokiej klasy dwupoziomowy penthouse z prywatnym basenem, dużym ta…
$1,64M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Apartament Turystyczny nr 7 z oddzielną sypialnią w nowym czterogwiazdkowym hot…
$168,472
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Agencja
Dmd consulting
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Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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