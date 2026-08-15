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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
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62 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 38/45
Stylowe Apartamenty Blisko Plaży w Alicante, Benidorm Apartamenty na sprzedaż w Benidorm w A…
$1,28M
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Mieszkanie 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1
Klucz gotowy wysokiej klasy apartament z prywatnym basenem, dużym tarasem i widokiem na morz…
$1,39M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 24/44
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Benidormie na Costa Blanca Benidorm, nadmorska gmina w pr…
$1,31M
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$586,681
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1
Luksusowe Apartamenty w Korzystnej Lokalizacji w Alfaz del Pi Alicante Apartamenty w El Albi…
$675,565
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Duży penthouse z krytym i odkrytym basenem, siłownią, spa i dużym tarasem na dachu Termin…
$981,400
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 4
Wysoki luksusowy duży apartament z niesamowitym widokiem na morze, basenem bez krawędzi i si…
$540,440
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne mieszkanie na parterze z przestronnym tarasem, basenem i placem zabaw, położone b…
$450,228
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Piętro 14/20
Gotowy do zamieszkania apartament superior z dużym tarasem, zachwycającym widokiem na morze …
$1,78M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Luksusowe Apartamenty z 1–4 Sypialniami w Najwyższej Wieży Europy w Benidorm Alicante Benido…
$1,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament przy plaży z niesamowitym widokiem na morze, zaledwie 50 metrów od plaż…
$495,849
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Luksusowe Apartamenty z 1–4 Sypialniami w Najwyższej Wieży Europy w Benidorm Alicante Benido…
$694,328
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty z Basenem na Dachu w Villajoyosa Położone w pięknym nadmorskim …
$488,932
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Finestrat Położone w Fine…
$511,379
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty z Basenem na Dachu w Villajoyosa Położone w pięknym nadmorskim …
$749,542
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1
Nowoczesne, eleganckie mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem, basenem w stylu …
$401,476
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Luksusowe Apartamenty z 1–4 Sypialniami w Najwyższej Wieży Europy w Benidorm Alicante Benido…
$799,564
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Finestrat, Alicante Luksusowa nie…
$685,950
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Finestrat Położone w Fine…
$732,201
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Piętro 30/30
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Kompleksie w Benidorm Apartamenty te położone są w Benido…
$2,38M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/30
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Kompleksie w Benidorm Apartamenty te położone są w Benido…
$1,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartamenty z 3 Sypialniami i Widokiem na Morze oraz Wspólnym Basenem w Villajoyosa Villajoy…
$587,427
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/5
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Finestrat, Alicante Luksusowa nie…
$640,025
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5
Luksusowe Apartamenty w Korzystnej Lokalizacji w Alfaz del Pi Alicante Apartamenty w El Albi…
$990,052
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Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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