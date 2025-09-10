Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
86 obiektów total found
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$941,258
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesne nowe apartamenty w Benidorm, Costa Blanca - TM116990 2 sypialnie, 2 łazienki. Pow…
$363,445
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 262 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 262 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$957,835
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$974,945
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Elite New Apartments blisko morza w Benidorm - TM117014 2 sypialnie, 2 łazienki. Powierzchni…
$405,697
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 382 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 381 m2.Solarium: 167 m2.Orientation - south.New Build.There is …
$923,757
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 177 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$654,105
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$505,146
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piękne luksusowe apartamenty na plaży w Benidorm. Plaża Benidorm ma 220 domów w szklanej wie…
$681,533
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 112 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$363,391
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$396,977
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 114 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$418,714
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$488,138
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
HOUSES WITH SEA VIEWS ON PONIENTE BEACH IN BENIDORM! Homes with 1, 2, 3 and 4 bedrooms with…
$409,119
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$486,482
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 111 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$359,052
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 139 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$455,595
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$513,233
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 113 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$403,467
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 231 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$789,698
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 269 m²
4 bedrooms, 2 bathroomsArea: 271 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$898,173
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$564,755
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesne nowe apartamenty w Villajoyosa, 3 sypialnie, 99 m2 - QUA8623 3 sypialnie, 2 łazie…
$596,613
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 196 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$710,512
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$683,650
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 110 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$367,730
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartments in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The apartments with 2 and 3 bedrooms and 2 b…
$320,593
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się