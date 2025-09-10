Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
70 m2 mieszkanie z dwiema sypialniami ze wspaniałym widokiem na morze i góry. obejmuje miejs…
$250,764
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
$215,994
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament, zbudowany w 2018 roku, oferuje 67 m2 nowoczesnej przestrzeni życiowej…
$347,999
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten nowy luksusowy apartament znajduje się w nadmorskim kurorcie Finestrat, 3,5 km od (piase…
$395,136
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
$292,285
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
The residential is distributed in two linear plots, Poniente and Levante. It is a residentia…
$503,290
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
2 bedroom(from 267 000 Euro) and 3 bedroom(288 000 Euro) apartments, and 3 bedroom (from 368…
$289,555
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Wspaniały apartament na sprzedaż w samym sercu Albir. Na południe od słońca. Apartament posi…
$448,092
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
APARTMENT IN RESIDENTIAL 50M FROM THE BEACH Fantastic ground floor apartment within a resid…
$453,261
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Wspaniały apartament w popularnym Albir Ten jasny i przestronny apartament w Albir ma wszys…
$394,554
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
$203,113
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Kompleks mieszkaniowy z 21 ekskluzywnymi domami, składa się z pięter 8 i ma wspólny ogród z …
$329,341
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Kompleks mieszkaniowy z 21 ekskluzywnymi domami, składa się z pięter 8 i ma wspólny ogród z …
$529,379
Mieszkanie 2 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
$183,298
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 168 m²
Położony w samym sercu Benidorm, Alicante, te eleganckie apartamenty oferują najlepsze z życ…
$1,37M
Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Residential complex with 21 exclusive homes, it consists of 8 floors and has a community gar…
$306,516
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piękny apartament na południe w centrum Albir w dobrze znanej urbanizacji z dwoma basenami, …
$459,731
Mieszkanie 1 pokój
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Świetne mieszkanie na dwóch poziomach. W apartamencie znajduje się sypialnia, łazienka, gęst…
$495,811
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe domy z 2 i 3 sypialniami w Playa del Torres, duże tarasy i pełna urbanizacja z klubem t…
$442,273
Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 316 m²
New apartments with excellent communal areas in Benidorm The sea and nature as the back…
$931,101
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
$206,086
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Apartments with 1, 2, 3, and 4 bedrooms and excellent common areas starting from €402,000. S…
$678,856
Mieszkanie
Finestrat, Hiszpania
Od 375,000 €- Apartamenty i 1,150.000 €- Wille w Finestratdo morza - 3,5 km od portu lotnicz…
$436,712
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
$270,488
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Apartament w urbanizacji Los Altos w Sierra Cortina Resort, Finestrat Posiada 127 m2 rozłożo…
$459,731
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Mieszkanie z przepięknymi widokami. 33 piętro podnosi właścicieli nad każdy inny budynek, da…
$277,124
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w tętniącej życiem nadmorskiej miejscowości Benidorm, apartamenty te na sprzedaż są…
$463,491
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piękne możliwości inwestycyjne w centrum Albir. Za około 300000 euro masz odnowiony apartame…
$318,902
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piękne mieszkanie na parterze w odległości spaceru od centrum i plaży Albir. Duży taras słon…
$347,999
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
80 domów otwartych na Morze Śródziemne Prywatna urbanizacja rezydencji, apartamentów, penth…
$757,683
