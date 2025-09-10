Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
54 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Nowa wieża w Benidorm, luksusowe 2 pokojowe apartamenty tuż obok IMED Levante Hospital. Rez…
$457,927
Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Apartments on the 1st line of the beach in L'Albir, Costa Blanca The first phase has 82 apar…
$1,07M
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 2/21
Przedstawiamy nowe luksusowe apartamenty w Benidorm. Wprowadzenie kompleksu mieszkalnego pre…
$1,28M
Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Kompleks mieszkaniowy w Finestrat Hills, Costa Blanca 16 ekskluzywnych nieruchomości z prywa…
$446,977
Mieszkanie 3 pokoi w la Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Odkryj spokój i komfort w kompleksie mieszkalnym La Nucía Pines, położonym w malowniczym mie…
$369,969
Mieszkanie 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
$818,930
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament, zbudowany w 2018 roku, oferuje 67 m2 nowoczesnej przestrzeni życiowej…
$347,999
Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Apartamenty w pierwszej linii plaży w L'Albir na Costa Blanca. Pierwsza faza obejmuje 82 apa…
$697,890
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten nowy luksusowy apartament znajduje się w nadmorskim kurorcie Finestrat, 3,5 km od (piase…
$395,136
Mieszkanie 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartamenty nad brzegiem morza w Villajoyosa, Costa Blanca Unikalne środowisko naturalne, w …
$494,520
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Drewniane podłogi w całym domu. Podstawowy system automatyzacji domu (kontrola temperatury, …
$1,80M
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Wspaniały apartament w popularnym Albir Ten jasny i przestronny apartament w Albir ma wszys…
$394,554
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
New development in Finestrat, an exceptional opportunity for those looking for quality of li…
$488,828
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
MOOI APARTMENT IN THE URBANIZATION SUNSET WAVES, PLAYA PONIENTE, BENIDORM. Posiada 2 sypialn…
$663,409
Mieszkanie 5 pokojów w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 14
Jasny i przytulny apartament z widokiem na morze i kompletny komfort. Przedstawiamy Państwu …
$349,439
Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Kompleks mieszkaniowy w Finestrat Hills, Costa Blanca 16 ekskluzywnych nieruchomości z prywa…
$381,550
Mieszkanie 3 pokoi w la Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/4
Kompleks mieszkalny La Nucía Pines: idealne połączenie komfortu i natury. Odkryj spokój i ko…
$357,256
Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten przytulny apartament w Golf Bahía, Finestrat, łączy komfort, światło i atmosferę spokoju…
$279,283
Mieszkanie 2 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Apartamenty nad brzegiem morza w Villajoyosa, Costa Blanca Unikalne środowisko naturalne, w …
$457,990
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
The building will have a sauna, spa, lobby, gym, yoga and pilates area, coworking spaces, ga…
$1,16M
Penthouse 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Ta elegancka rezydencja w Altea oferuje idealne rekolekcje dla osób poszukujących komfortu n…
$1,13M
Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Apartament z ogrodem w uprzywilejowanej i luksusowej urbanizacji w Altea, Villa Gadea. Dwie …
$497,437
Mieszkanie 1 pokój w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Seafront apartmentsin Villajoyosa, Costa Blanca A unique natural environment to experience t…
$305,327
Mieszkanie 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2
Odkryj ten przytulny apartament o powierzchni 112 m2, stworzony dla maksymalnego komfortu i …
$441,458
Mieszkanie 2 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Apartments in Villajoyosa, Alicante, Costa Blanca This residential has 2 and 3 bedroom flats…
$217,000
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 8
Prezentujemy na sprzedaż wspaniały apartament położony na ósmym piętrze w jednym z najbardzi…
$506,687
Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$381,550
Mieszkanie 2 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ekskluzywna rezydencja w Villajoyosa, Costa Blanca, Alicante. W jednej z najwyższej jakości …
$539,774
Penthouse 1 pokój w Altea, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Altea, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Te nowo opracowane apartamenty znajdują się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Altea, jednej …
$562,934
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
The building will have a sauna, spa, lobby, gym, yoga and pilates area, coworking spaces, ga…
$628,493
