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Kawalerki na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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1 obiekt total found
Kawalerka 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Natura jest projektem mieszkalnym 3-pokojowe kamienice położone w Balcón de Finestrat, spoko…
$502,245
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

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