Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
396
la Vila Joiosa Villajoyosa
324
Altea
78
la Nucia
35
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
163 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piękny apartament z dwoma sypialniami w zamkniętym kompleksie w Sierra Cortina Finestrat. Ap…
$343,942
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$941,258
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Nowa wieża w Benidorm, luksusowe 2 pokojowe apartamenty tuż obok IMED Levante Hospital. Rez…
$457,927
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Apartments on the 1st line of the beach in L'Albir, Costa Blanca The first phase has 82 apar…
$1,07M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
333 000 € Sunset Cliffs znajduje się w Benidorm, zaledwie kilka minut od plaży Playa Ponient…
$974,945
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Spacious duplex with garden in Finestrat, Costa Blanca • 2 floors, 2 separate entrances.• 2 …
$452,538
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Apartments for sale in Finestrat, Costa Blanca The residential is made up of 9 blocks of 9 a…
$299,875
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Apartamenty pierwszej linii w Benidorm, Costa Blanca Domy z 2 i 3 sypialniami z imponującym …
$1,62M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Duplex apartments on the beachfront in Villajoyosa, Alicante. Magnificent luxury apartments …
$818,930
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament, zbudowany w 2018 roku, oferuje 67 m2 nowoczesnej przestrzeni życiowej…
$347,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Kompleks znajduje się na Costa Blanca, na plaży Albir w l 'Alfas del Pi (Alicante), idealne …
$733,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowe apartamenty w Playa de Poniente, Benidorm Residencial znajduje się w uprzywilejowanej …
$675,048
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Nowe apartamenty w Playa de Poniente, Benidorm Residencial znajduje się w uprzywilejowanej …
$1,58M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten jasny apartament znajduje się na wybrzeżu, z panoramicznym widokiem na morze, plażę i po…
$433,063
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MENINA GROUP
Języki komunikacji
English, Español, Français
Mieszkanie 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Penthouses 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$697,890
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Apartamenty pierwszej linii w Benidorm, Costa Blanca Domy z 2 i 3 sypialniami z imponującym …
$1,45M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
The last apartment of the exclusive urbanization in Altea has been put up for sale. A super …
$2,44M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Apartamenty w pierwszej linii plaży w L'Albir na Costa Blanca. Pierwsza faza obejmuje 82 apa…
$697,890
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piękne luksusowe apartamenty na plaży w Benidorm. Plaża Benidorm ma 220 domów w szklanej wie…
$681,533
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten nowy luksusowy apartament znajduje się w nadmorskim kurorcie Finestrat, 3,5 km od (piase…
$395,136
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
$292,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartamenty nad brzegiem morza w Villajoyosa, Costa Blanca Unikalne środowisko naturalne, w …
$494,520
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament Coblanca 32 Benidorm znajduje się 500 metrów od plaży i 650 metrów od kasyna. Ap…
$237,535
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowe apartamenty w Playa de Poniente, Benidorm Residencial znajduje się w uprzywilejowanej …
$964,853
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Wyjątkowy projekt, który wyróżnia się ze względu na innowacyjną i elegancką architekturę, po…
$437,617
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
The residential is distributed in two linear plots, Poniente and Levante. It is a residentia…
$503,290
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
2 bedroom(from 267 000 Euro) and 3 bedroom(288 000 Euro) apartments, and 3 bedroom (from 368…
$289,555
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Drewniane podłogi w całym domu. Podstawowy system automatyzacji domu (kontrola temperatury, …
$1,80M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Nowe apartamenty nad morzemVila Park składa się ze 148 mieszkań z sypialniami 1 i 2, z dosko…
$180,325
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Wspaniały apartament na sprzedaż w samym sercu Albir. Na południe od słońca. Apartament posi…
$448,092
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu

Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się