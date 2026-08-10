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Hotele na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Hotel w Javea, Hiszpania
Hotel
Javea, Hiszpania
Rzadka aktywność hotelowa na pierwszej linii morzaJavea, Costa Blanca, HiszpaniaMożliwość in…
$15,94M
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Hotel w Calp, Hiszpania
Hotel
Calp, Hiszpania
Nowy hotel na sprzedaż - Benidorm, centrum i plażeRzadka inwestycja w Benidorm, jednym z naj…
$3,03M
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Hotel 14 161 m² w Calp, Hiszpania
Hotel 14 161 m²
Calp, Hiszpania
Sypialnie 194
Powierzchnia 14 161 m²
Znajduje się mniej niż 200 m2 od plaży i przystani. Ten hotel jest nowoczesny styl, gdzie do…
$18,54M
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