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Hotele na sprzedaż w Benidorm, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
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3 obiekty total found
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 w Benidorm, Hiszpania
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Hiszpania
Sprzeda? 2 ˚ Hotel w Benidorm Stare Miasto - €4,600 000• Lokalizacja: hotel znajduje się w s…
$5,39M
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Hotel w Benidorm, Hiszpania
Hotel
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Hotel w Benidorm jest bardzo c & # 233; ntrico otoczone wszelkiego rodzaju sprzedawanymi usł…
$2,50M
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Hotel 5 851 m² w Benidorm, Hiszpania
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 118
Liczba łazienek 118
Powierzchnia 5 851 m²
Hotel w Benidorm jest sprzedawany z ponad 100 pokojami. Bardzo dobrze położony w odległości …
$12,60M
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