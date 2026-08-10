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Hotele na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

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6 obiektów total found
Hotel 2 914 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 914 m²
Hotel 4 * w popularnym ośrodku miejscowości Sitges zaledwie 40 km od centrum Barcelony.Środo…
$37,04M
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Hotel 606 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 606 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 606 m²
Na sprzeda? trzykondygnacyjny budynek dla hotelu na przedmieściach Barcelony.Środowisko:wiel…
$1,01M
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Hotel 2 002 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 002 m²
Hotel jest na sprzedaż z licencją na działalność hotelową i 5 lokali handlowych. Obiekt znaj…
$17,36M
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TekceTekce
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain w el Masnou, Hiszpania
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Hiszpania
Pokoje 65
Powierzchnia 6 500 m²
Sprzedaż doskonałego 4-Star Seafront Hotel w Katalonii, Hiszpania - €12,000,000, 6% ROI!· Ho…
$14,06M
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Hotel 475 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 475 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 475 m²
Boutique Hotel na sprzedaż w centrum Sitges. Środowisko:plac miejskiogromny wybór hoteli i a…
$1,85M
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Hotel 4 736 m² w Sant Joan Despi, Hiszpania
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Hiszpania
Pokoje 80
Powierzchnia 4 736 m²
Liczba kondygnacji 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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