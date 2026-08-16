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Hotele na sprzedaż w Girona, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
26
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3 obiekty total found
Hotel w Platja dAro, Hiszpania
Hotel
Platja dAro, Hiszpania
Liczba kondygnacji 2
$8,00M
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel w Katalonia, Hiszpania
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 16 155 m²
Unikalne i wyjątkowe Inwestycja Szanse - 5 IU Spa Hotel na sprzedaż w €30.5 Milion!· Hotel p…
$35,74M
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Hotel 1 600 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Powierzchnia 1 600 m²
Przytulny, rodzinny hotel, po raz pierwszy został otwarty w 1970 roku i działając na teraźni…
$1,31M
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