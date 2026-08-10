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Hotele na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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11 obiektów total found
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel w Katalonia, Hiszpania
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 16 155 m²
Unikalne i wyjątkowe Inwestycja Szanse - 5 IU Spa Hotel na sprzedaż w €30.5 Milion!· Hotel p…
$35,74M
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Hotel 4 992 m² w Katalonia, Hiszpania
Hotel 4 992 m²
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 4 992 m²
Na sprzedaż znajduje się 4 * hotel z operatorem w najbardziej popularnym mieście turystyczny…
$19,27M
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Hotel 2 914 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 914 m²
Hotel 4 * w popularnym ośrodku miejscowości Sitges zaledwie 40 km od centrum Barcelony.Środo…
$37,04M
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TekceTekce
Hotel 606 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 606 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 606 m²
Na sprzeda? trzykondygnacyjny budynek dla hotelu na przedmieściach Barcelony.Środowisko:wiel…
$1,01M
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Hotel 2 002 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 002 m²
Hotel jest na sprzedaż z licencją na działalność hotelową i 5 lokali handlowych. Obiekt znaj…
$17,36M
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Hotel w Platja dAro, Hiszpania
Hotel
Platja dAro, Hiszpania
Liczba kondygnacji 2
$8,00M
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Agencja
Scat Realty
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain w el Masnou, Hiszpania
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Hiszpania
Pokoje 65
Powierzchnia 6 500 m²
Sprzedaż doskonałego 4-Star Seafront Hotel w Katalonii, Hiszpania - €12,000,000, 6% ROI!· Ho…
$14,06M
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Hotel 475 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 475 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 475 m²
Boutique Hotel na sprzedaż w centrum Sitges. Środowisko:plac miejskiogromny wybór hoteli i a…
$1,85M
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Hotel 4 736 m² w Sant Joan Despi, Hiszpania
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Hiszpania
Pokoje 80
Powierzchnia 4 736 m²
Liczba kondygnacji 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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Hotel 1 600 m² w Lloret de Mar, Hiszpania
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Powierzchnia 1 600 m²
Przytulny, rodzinny hotel, po raz pierwszy został otwarty w 1970 roku i działając na teraźni…
$1,31M
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EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million w Priorat, Hiszpania
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million
Priorat, Hiszpania
Pokoje 26
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain …
$17,67M
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Typy nieruchomości w Katalonia.

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