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Hotele na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
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8 obiektów total found
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 w Alicante, Hiszpania
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 767 m²
Okazja inwestycyjna: Sprzedaż kompleksu Resort w Alicante, Hiszpania - 1 850 000 EURUnikalny…
$2,17M
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Hotel 30 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 30 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 30 m²
Castellon Plaza Hotel jest nowoczesny hotel butikowy z 30 pokoi designerskich z panoramiczny…
$166,215
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Hotel Invest
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Hotel 12 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 12 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 101
Liczba łazienek 101
Powierzchnia 12 000 m²
Międzynarodowe lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 25 km, a przystanek tramwajowy …
$12,30M
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TekceTekce
Hotel 3 240 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 3 240 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 50
Powierzchnia 3 240 m²
3* hotel in Alicante. It's located on the second line of the beach, ONLY 100 metres from the…
$3,15M
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Hotel w Alicante, Hiszpania
Hotel
Alicante, Hiszpania
Pokoje 17
Sypialnie 16
Liczba łazienek 17
Hotel w Alicante ID 72195
$1,39M
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Hotel 550 m² w el Campello, Hiszpania
Hotel 550 m²
el Campello, Hiszpania
Powierzchnia 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
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Hotel 5 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 5 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 47
Powierzchnia 5 000 m²
Budynek w budowie na sprzedaż. 30% budynku pozostaje do zakończenia. Budynek jest w pobliżu …
$4,00M
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Hotel 4 650 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 4 650 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 4 650 m²
Szeroki hotel *** w pierwszym l & # 237; nea jeziora, w s & # 243; około 40 minut od lotnisk…
$7,14M
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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