  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Hotel w Benidorm, Hiszpania
Hotel
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Hotel w Benidorm jest bardzo c & # 233; ntrico otoczone wszelkiego rodzaju sprzedawanymi usł…
$2,50M
Hotel 5 851 m² w Benidorm, Hiszpania
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 118
Liczba łazienek 118
Powierzchnia 5 851 m²
Hotel w Benidorm jest sprzedawany z ponad 100 pokojami. Bardzo dobrze położony w odległości …
$12,60M
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! w Benidorm, Hiszpania
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield!
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 7
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 5
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! Location: I…
$1,54M
Hotel 1 800 m² w lAlfas del Pi, Hiszpania
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 800 m²
There is swimming pool, garden areas. It consists of 20 apartments of 40 m2 with bedroom wit…
$3,15M
Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

nieruchomości komercyjne
