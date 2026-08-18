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Hotele na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

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4 obiekty total found
Hotel 9 800 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 9 800 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 9 800 m²
Na sprzedaż hotel 3 * bez operatora w strefie przybrzeżnej wyspy Mallorca.Lokalizacja:Hotel …
$30,02M
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Hotel 15 000 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 15 000 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 15 000 m²
Na sprzedaż luksusowy hotel 5 * światowej sławy łańcuch hotelowy na wyspie Mallorca.Lokaliza…
$103,90M
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Hotel 100 000 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 100 000 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 100 000 m²
Na sprzedaż kompleks hotelowy Club Cala Pada znajduje się na wschodnim wybrzeżu Ibizy, w mal…
$115,45M
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Hotel 4 957 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 4 957 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 4 957 m²
Hotel 4 * jest na sprzedaż, położony w historycznej części Palma de Mallorca, stolicy Balear…
$72,73M
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