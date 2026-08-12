Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wspólnota Walencka
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

;
Benidorm
3
Alicante
7
Alacant Alicante
16
lAlacanti
8
Pokaż więcej
Hotel Usuwać
Wyczyść
33 obiekty total found
Hotel 12 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 12 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 101
Liczba łazienek 101
Powierzchnia 12 000 m²
Międzynarodowe lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 25 km, a przystanek tramwajowy …
$12,30M
Zostaw prośbę
Hotel w Javea, Hiszpania
Hotel
Javea, Hiszpania
Rzadka aktywność hotelowa na pierwszej linii morzaJavea, Costa Blanca, HiszpaniaMożliwość in…
$15,94M
Zostaw prośbę
Hotel w Calp, Hiszpania
Hotel
Calp, Hiszpania
Nowy hotel na sprzedaż - Benidorm, centrum i plażeRzadka inwestycja w Benidorm, jednym z naj…
$3,03M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Hostel na sprzedaż w Alicante - €2,000,000• Położenie: tylko 1,5 km od plaży, 3 km od lotnis…
$2,34M
Zostaw prośbę
Hotel 30 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 30 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 30 m²
Castellon Plaza Hotel jest nowoczesny hotel butikowy z 30 pokoi designerskich z panoramiczny…
$166,215
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,42M
Zostaw prośbę
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 w Alicante, Hiszpania
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 767 m²
Okazja inwestycyjna: Sprzedaż kompleksu Resort w Alicante, Hiszpania - 1 850 000 EURUnikalny…
$2,17M
Zostaw prośbę
Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,43M
Zostaw prośbę
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 w Benidorm, Hiszpania
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Hiszpania
Sprzeda? 2 ˚ Hotel w Benidorm Stare Miasto - €4,600 000• Lokalizacja: hotel znajduje się w s…
$5,39M
Zostaw prośbę
Hotel 3 240 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 3 240 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 50
Powierzchnia 3 240 m²
3* hotel in Alicante. It's located on the second line of the beach, ONLY 100 metres from the…
$3,15M
Zostaw prośbę
Hotel 5 000 m² w Benetusser, Hiszpania
Hotel 5 000 m²
Benetusser, Hiszpania
Sypialnie 78
Liczba łazienek 78
Powierzchnia 5 000 m²
Hotel sprzedaje aktywa 4 gwiazd o powierzchni 5000 metrów kwadratowych w pobliżu Valencia Ca…
$13,00M
Zostaw prośbę
Hotel 14 161 m² w Calp, Hiszpania
Hotel 14 161 m²
Calp, Hiszpania
Sypialnie 194
Powierzchnia 14 161 m²
Znajduje się mniej niż 200 m2 od plaży i przystani. Ten hotel jest nowoczesny styl, gdzie do…
$18,54M
Zostaw prośbę
Hotel 1 050 m² w Xativa, Hiszpania
Hotel 1 050 m²
Xativa, Hiszpania
Powierzchnia 1 050 m²
Cosy hotel in the centre of the city of Xativa, 30 minutes drive from Valencia. The hotel ha…
$1,10M
Zostaw prośbę
Hotel 1 800 m² w lAlfas del Pi, Hiszpania
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 800 m²
There is swimming pool, garden areas. It consists of 20 apartments of 40 m2 with bedroom wit…
$3,15M
Zostaw prośbę
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! w Cullera, Hiszpania
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million!
Cullera, Hiszpania
Pokoje 35
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 6
Investment Opportunity: New 3* Hotel on the Costa Blanca Coast – €2.65 Million! We present …
$3,01M
Zostaw prośbę
Hotel 5 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 5 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 47
Powierzchnia 5 000 m²
Budynek w budowie na sprzedaż. 30% budynku pozostaje do zakończenia. Budynek jest w pobliżu …
$4,00M
Zostaw prośbę
Hotel 500 m² w Requena, Hiszpania
Hotel 500 m²
Requena, Hiszpania
Sypialnie 14
Powierzchnia 500 m²
This small, charming hotel in country style is located in the old town of Requena, which is …
$749,876
Zostaw prośbę
Hotel w Benidorm, Hiszpania
Hotel
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 50
Liczba łazienek 50
Hotel w Benidorm jest bardzo c & # 233; ntrico otoczone wszelkiego rodzaju sprzedawanymi usł…
$2,50M
Zostaw prośbę
Hotel 4 650 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 4 650 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 4 650 m²
Szeroki hotel *** w pierwszym l & # 237; nea jeziora, w s & # 243; około 40 minut od lotnisk…
$7,14M
Zostaw prośbę
Hotel 1 200 m² w Borriana Burriana, Hiszpania
Hotel 1 200 m²
Borriana Burriana, Hiszpania
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 200 m²
HOTEL in province of CASTELLON - COSTA AZAHAR It´s situated in the sea frontline. Only 2,5 …
$1,99M
Zostaw prośbę
Hotel 1 000 m² w Vilafranca Villafranca del Cid, Hiszpania
Hotel 1 000 m²
Vilafranca Villafranca del Cid, Hiszpania
Powierzchnia 1 000 m²
El Hotel-restaurante en el área de Castellón. La superficie total de 1000 m2 distribuidos en…
$949,842
Zostaw prośbę
Hotel 1 200 m² w Castello de la Plana, Hiszpania
Hotel 1 200 m²
Castello de la Plana, Hiszpania
Powierzchnia 1 200 m²
Hotel in province Valencia close to the port and the sea. 12 apartments located in one alone…
$849,859
Zostaw prośbę
Hotel 40 000 m² w Manises, Hiszpania
Hotel 40 000 m²
Manises, Hiszpania
Sypialnie 42
Liczba łazienek 42
Powierzchnia 40 000 m²
A 5 * hotel for sale in Valencia. It is located just 15 minutes from the international airp…
$6,22M
Zostaw prośbę
Hotel w Alicante, Hiszpania
Hotel
Alicante, Hiszpania
Pokoje 17
Sypialnie 16
Liczba łazienek 17
Hotel w Alicante ID 72195
$1,39M
Zostaw prośbę
Hotel 550 m² w el Campello, Hiszpania
Hotel 550 m²
el Campello, Hiszpania
Powierzchnia 550 m²
HOTEL RESTAURANTE SITUADO EN LA MONTAÑA, MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE AIGÜES Y A 5 KM DE LA …
$649,892
Zostaw prośbę
Hotel 4 515 m² w Paterna, Hiszpania
Hotel 4 515 m²
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 4 515 m²
The hotel is a modern 4-star hotel, which opened in 2008, is one of the most privileged busi…
$11,00M
Zostaw prośbę
Hotel 2 227 m² w Betera, Hiszpania
Hotel 2 227 m²
Betera, Hiszpania
Powierzchnia 2 227 m²
Tourist complex 13 767.85 sq.m. It is a 2-storey 3 buildings with underground parking, desig…
$9,02M
Zostaw prośbę
Hotel 5 851 m² w Benidorm, Hiszpania
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 118
Liczba łazienek 118
Powierzchnia 5 851 m²
Hotel w Benidorm jest sprzedawany z ponad 100 pokojami. Bardzo dobrze położony w odległości …
$12,60M
Zostaw prośbę
Hotel 410 m² w San Antonio, Hiszpania
Hotel 410 m²
San Antonio, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 410 m²
Old family mansion built in 1900, restored and rehabilitated under the 1-star hotel. After r…
$294,951
Zostaw prośbę
Hotel 3 800 m² w Villahermosa del Rio, Hiszpania
Hotel 3 800 m²
Villahermosa del Rio, Hiszpania
Powierzchnia 3 800 m²
Country Hotel * * * - Restauracja w stylu "Rustico" na przedmieściach Castellón, przebudowan…
$1,83M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Wspólnota Walencka.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
Realting.com
Udać się