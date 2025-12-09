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Dzielnica mieszkaniowa Villa Zoe

San Roque, Hiszpania
od
$4,55M
;
9
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ID: 39509
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 375312626
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Campo de Gibraltar
  • Miasteczko
    San Roque

O kompleksie

Przeniesienie
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Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a refuge with an Andalusian soul, where lifestyle takes on a whole new meaning. With avant-garde architecture that blends functionality and contemporary design, this villa is a unique proposition on the Costa del Sol. Its clean lines, open spaces, and fluid connection with the natural environment create a luminous, immersive, and deeply harmonious living experience. Every corner has been designed to inspire well-being, preserve privacy, and celebrate freedom. Here, living is synonymous with peace, beauty, and sophistication.

Lokalizacja na mapie

San Roque, Hiszpania
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San Roque, Hiszpania
od
$4,55M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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