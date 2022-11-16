Kompleks mieszkalny Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji

Etolikou 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Etolikou 11 to nowoczesny projekt apartamentów serwisowanych, położony zaledwie 170 metrów od portu w Pireusie.
Dzięki adaptacji budynku przemysłowego, inwestycja kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, oferując wyjątkową okazję inwestycyjną.
Informacje o projekcie:
158 apartamentów serwisowanych
7 pięter
Powierzchnie: 36–61 m²
Typy: apartamenty i duplexy
Klasa energetyczna A
Status: w budowie
Udogodnienia:
Basen na dachu
Siłownia i strefa wellness
Przestrzenie co-workingowe
Lounge i strefy rekreacyjne
Concierge
Recepcja 24/7
Dlaczego Pireus:
Największy port Grecji
15 minut od centrum Aten
Wysoki popyt na wynajem
Intensywny rozwój infrastruktury
Bardzo dobry potencjał inwestycyjny
📲 Skontaktuj się z nami po ceny, dostępność i informacje o Golden Visa.