Kompleks mieszkalny Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji

Pireus, Grecja
$291,623
$408,273/m²
ID: 33161
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Pireus
  • Metro
    Dimotiko Theatro (~ 100 m)
  • Metro
    Piraeus (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

Etolikou 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji

Etolikou 11 to nowoczesny projekt apartamentów serwisowanych, położony zaledwie 170 metrów od portu w Pireusie.

Dzięki adaptacji budynku przemysłowego, inwestycja kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, oferując wyjątkową okazję inwestycyjną.

Informacje o projekcie:

  • 158 apartamentów serwisowanych

  • 7 pięter

  • Powierzchnie: 36–61 m²

  • Typy: apartamenty i duplexy

  • Klasa energetyczna A

  • Status: w budowie

Udogodnienia:

  • Basen na dachu

  • Siłownia i strefa wellness

  • Przestrzenie co-workingowe

  • Lounge i strefy rekreacyjne

  • Concierge

  • Recepcja 24/7

Dlaczego Pireus:

  • Największy port Grecji

  • 15 minut od centrum Aten

  • Wysoki popyt na wynajem

  • Intensywny rozwój infrastruktury

  • Bardzo dobry potencjał inwestycyjny

📲 Skontaktuj się z nami po ceny, dostępność i informacje o Golden Visa.

Lokalizacja na mapie

Pireus, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

