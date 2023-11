Ateny, Grecja

od €395,000

113–138 m² 3

Poddaj się: 2022

Nasz projekt „Melissia Oxygen” znajduje się na północnych przedmieściach stolicy Grecji. Gmina Melissia to obszar charakteryzujący się gęstą roślinnością. Chociaż należy do miejskiej struktury miasta, oszukuje cię, oferując „relaksujące obrazy” wiejskiego kurortu. Duże parki, szerokie uliczki, przestronne domy i „krótkie” budynki mieszkalne to to, co można spotkać w okolicy. Poza tym, co możesz potwierdzić wizualnie, z pewnością poczujesz wysoki poziom społeczny i edukacyjny mieszkańców. Tradycyjnie, Melissia ma lojalnych patronów, którzy są albo Grekami o wysokim pochodzeniu społecznym, którzy mieszkają w okolicy od wielu pokoleń i nie mogli łatwo pogodzić się z obszarem, który oferuje im mniej, lub obcokrajowcami, którzy pracują w wielu ambasadach, konsulatach i międzynarodowych firmach, które świadomie decydują się na posiadanie centrum swojej działalności w tak wysokiej jakości obszarze. Nasza firma Vitruvius Investments, z wyjątkowym poszanowaniem charakteru obszaru i wysokich standardów, które muszą być spełnione przez każdy realizowany tam projekt, postanowiła opracować „Melissia Oxygen”. Jest to kompleks przestronnych i luksusowych apartamentów 6 zlokalizowanych w trzypiętrowym budynku -, na działce, która oferuje mieszkańcom wyjątkowe udogodnienia, takie jak: piękny ogród, miejsca do siedzenia, plac zabaw dla dzieci i nowoczesna siłownia. Wszystkie wyżej wymienione współistnieją, tworząc piękny obraz pełnego projektu, godnego tego obszaru. Ponadto, warto wspomnieć o lokalizacji działki, ponieważ znajduje się ona w miejscu, które zapewnia mieszkańcom spokojne życie, ale jednocześnie tak blisko centrum okolica, niesamowite restauracje i wszystkie sklepy.