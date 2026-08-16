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Nowe budynki na sprzedaż w Municipality of Athens

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Ateny
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Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Municipality of Athens, Grecja
od
$445,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa Opis Projektu Lokalizacja: Filolaou 168, Pangrati – jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Aten. Komunikacja: 1 minuta do przystanku autobusowego, 14 minut do stacji metra Aghios Ioannis, 8 minut do placu Varnava i około 25 minut do Akro…
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Municipality of Athens, Grecja
od
$298,016
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
🏡 Apartament w centrum Aten dla Golden Visa Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w nowym budynku mieszkalnym położonym w jednej z najbardziej perspektywicznych części Aten. Projekt łączy doskonałą lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny. 📍 Lokaliz…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecja
od
$417,482
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Nasz projekt „Melissia Oxygen” znajduje się na północnych przedmieściach stolicy Grecji. Gmina Melissia to obszar charakteryzujący się gęstą roślinnością. Chociaż należy do miejskiej struktury miasta, oszukuje cię, oferując „relaksujące obrazy” wiejskiego kurortu. Duże parki, szerokie uliczk…
Deweloper
VITRUVIUS INVESTMENTS
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IresIres
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecja
od
$184,652
Zespół Tranio kupił plac budowy w cichej, czystej okolicy w centrum Aten i uzupełnia 6-piętrowy budynek mieszkalny. To będzie nowoczesny budynek z windą i przestrzeni handlowej na parterze. 11 apartamentów i studio są dostarczane z wykończeniem, oprawy łazienkowe i meble kuchenne.Każdy apart…
Agencja
TRANIO
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