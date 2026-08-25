  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of North Athens

Nowe budynki na sprzedaż w Regional Unit of North Athens

;
Municipality of Agia Paraskevi
2
Municipality of Kifisia
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Premium Premium
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$2,53M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niezależna własność komercyjna 1,110 m2 na sprzedaż - 490- 492 Mesogeion Avenue, Agia ParaskeviCena sprzedaży: 2,200,000 EUR (możliwość negocjacji)Doskonała inwestycja w jednym z najbardziej znanych miejsc na Mesogeion Avenue, Ateny, Grecja. Nieruchomość komercyjna o łącznej powierzchni 1,11…
Deweloper
DC Constructions
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
DC Constructions
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Pokaż wszystko Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Municipality of Kifisia, Grecja
od
$834 543
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Exclusive gated residential complex located in Kifisia — one of the most prestigious and green suburbs of Athens, known for its aristocratic atmosphere, historic mansions, quiet tree-lined streets and beautiful parks. The project consists of 10 premium residences in two boutique buildings…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$765 333
Gounari jest pełnym projektem renowacyjnym budynku mieszkalnego ukończonego w 2024 roku.W projekcie dostępne są apartamenty dwupokojowe. Mogą one być wynajmowane z gwarantowanym dochodem w wysokości 4,5%, zarządzanym przez firmę Blueground, wiodącą międzynarodową firmę wynajmu nieruchomości.…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
IresIres
Na mapie
Realting.com
Udać się