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Nowe budynki na sprzedaż w Wyspy Egejskie

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Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 3
Przegląd właściwości: Syros Island Apartment ComplexLokalizacja: Syros Island, GrecjaTyp: Kompleks apartamentówJednostki ogółem: 21 Apartamenty i studiaRozmiar jednostki: od 20m ² do 50m ²Zakres cen: 85000 - 20000 EUROpis:Ten drobiazgowo odnowiony kompleks apartamentowy położony na malownicz…
Agencja
JP & Partners Ltd
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Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Plomari, Grecja
od
$114,003
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Nowy kompleks mieszkalny w sercu Piraeusa, który zmienia ideę życia miejskiego. Projekt łączy nowoczesną architekturę, ekologiczne myślenie i rozwiniętą infrastrukturę, co stanowi wyjątkowy punkt atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.📍 Doskonała lokalizacjaKompleks znajduje si…
Agencja
Invest Cafe
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Realting.com
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