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Nowe budynki na sprzedaż w Regional Unit of West Athens

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Municipality of Ilion
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Municipality of Peristeri
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Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecja
od
$423,497
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Budynek apartamentowy DIAMOND, położony w samym sercu Peristeri w zachodniej części Aten, oferuje doskonałą okazję zarówno do inwestycji, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony pod koniec 2023 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
150.0
Cena na zgłoszenie
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
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Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Pokaż wszystko Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecja
od
$367,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 109 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten kompleks mieszkaniowy, położony w zielonej okolicy Ilion w Atenach, oferuje doskonałe możliwości zarówno pod inwestycję, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony wkrótce, bo w 2024 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. Komplek…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
109.0
Cena na zgłoszenie
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
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