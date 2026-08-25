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Nowe budynki na sprzedaż w Pireus

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Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$422 802
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
🏡 Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa Nowoczesne mieszkanie położone w prestiżowej dzielnicy Neo Faliro, jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Ateńskiej Riwiery. Projekt łączy współczesną architekturę z renowacją zabytkowego budynku z 1897 roku znajdują…
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Pireus, Grecja
od
$294 818
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
🏡 Apartament przy samym morzu w Pireusie | Golden Visa Grecja 💰 Cena: 258 000 € 📍 Lokalizacja: Pireus, Ateny, Grecja Kompleks znajduje się w pierwszej linii brzegowej, zaledwie kilka kroków od największego portu pasażerskiego w Grecji. To jedna z najbardziej perspektywicznych lokaliza…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$336 198
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa Nowoczesny apartament w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym położonym w pierwszej linii brzegowej Riwiery Ateńskiej. Doskonała opcja na wypoczynek, inwestycję oraz uzyskanie greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa. …
Agencja
Invest Cafe
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TekceTekce
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$263 746
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
🏡 Apartament w Pireusie dla Golden Visa 💰 Cena: 272 000 € Nowoczesny apartament położony w Pireusie, jednej z najszybciej rozwijających się części aglomeracji ateńskiej. Blisko portu, metra, Riwiery Ateńskiej i centrum Aten. • 4 minuty do portu w Pireusie • 6 minut do metra • 8 mi…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Pireus, Grecja
od
$286 554
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Etolikou 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji Etolikou 11 to nowoczesny projekt apartamentów serwisowanych, położony zaledwie 170 metrów od portu w Pireusie. Dzięki adaptacji budynku przemysłowego, inwestycja kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, oferuj…
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Pireus, Grecja
od
$389 713
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano 💰 Cena: 340 000 € 📍 Lokalizacja: Mikrolimano / Kastella, Pireus (Ateny), Grecja 📄 Status: Kwalifikuje się do programu Golden Visa 🏠 Szczegóły nieruchomości Numer lokalu: Maisonette M3 Typ nieruchomości: D…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Pireus, Grecja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 23–50 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Portside Residence - Premium Opportunity Investment w PiraeusOdblokować potencjał pierwszej nieruchomości zaledwie kilka kroków od Morza Egejskiego.Prezentacja Portside Rezydencja - rzadka okazja do posiadania w pełni operacyjnego, wysokiej wydajności wynajem nieruchomości w samym sercu Pira…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.0 – 50.0
186 704 – 350 069
Mieszkanie 2 pokoi
33.0 – 44.0
256 718 – 350 069
Deweloper
Limar Homes
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Deweloper
Limar Homes
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English, Ελληνικά
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289 001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 68 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ROZWÓJ V² MARINA REZYDENCJE jest idealnie położony w samym sercu Mikrolimano w Pireusie. Mikrolimano jest popularnym miejscem podróży, preferowanym przez Ateńczyków, mieszkańców i gości, i szuka uroczego i malowniczego miejsca, w którym można spędzić wolny czas. Mikrolimano (dosłownie: „mał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0
303 393
Deweloper
V2 Development
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Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Pireus, Grecja
od
$276 530
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 45 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Skiway jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym w ramach projektu flagowego Piraeus Greate, największego wielofunkcyjnego projektu rozwojowego w Grecji o powierzchni ponad 85000 m2.🏙 Co to jest Skiway?14-piętrowy budynek z 44 rezydencjami (od studia do 2 + 1)2 poziomy pomieszczeń handlowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0
320 897
Agencja
Invest Cafe
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Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Pireus, Grecja
od
$285 007
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏗 Opis projektu w ramach Złotej Wizy📍 Lokalizacja.Kallithea jest tętniącym życiem obszarem Aten, łączącym bogate dziedzictwo historyczne i nowoczesną atmosferę miejską.Znany ze swoich źródeł termicznych w przeszłościTeraz centrum kultury z widokiem na wybrzeże, kawiarnie, muzea i neoklasyczn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
373 407
Agencja
Invest Cafe
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