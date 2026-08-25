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Dom wolnostojący na sprzedaż w Pireus, Grecja

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący
Pireus, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż działka o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Atenach. Działka znajduje się na…
$306 984
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący
Pireus, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Budynek ma 200 m2 na działce o powierzchni 120 m2, w pobliżu portu w Pireusie. Nadaje się do…
$519 512
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 68 m kw. W Atenach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchnią,…
$253 852
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 157 m2 w Atenach. 1 piętro składa się z jednej sypialni, pokój d…
$377 827
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 4-pi? trowy dom 120 m kw. W Atenach. Parter składa się z 2 sypialni, 2 WC pod pr…
$590 354
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pireus, Grecja

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Tanie
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