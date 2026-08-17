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Dom wolnostojący na sprzedaż w Markopoulo, Grecja

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 380 m2 w Attyce. Półpiwnica składa się z jednej s…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Attyce. Parter …
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek o powierzchni 120 m kw. w Attica w budowie. Pierwsze piętro s…
$439,887
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Agencja
Grekodom Development
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