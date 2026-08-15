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Dom wolnostojący na sprzedaż w Marathon, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Marathon, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 480 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu, jednej…
$602,161
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Marathon, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 244 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 244 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z salonu z kuchnią. Par…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Marathon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 200 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej ku…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący
Marathon, Grecja
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 184 m kw. Attica. Więc... Luksusowy trzypoziomowy Maisonette - …
$678,907
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Agencja
Grekodom Development
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