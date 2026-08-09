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Dom wolnostojący na sprzedaż w Rafina, Grecja

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13 obiektów total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 370 m kw. w Attica. Parter składa się z 4 sypialni, 2 salonów z …
$814,689
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 440 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$590,354
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Dom wolnostojący 1 pokój w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 249 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 249 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa się z jednego…
$507,705
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TekceTekce
Dom wolnostojący 9 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,17M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 230 m kw. W Atenach. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$619,872
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$625,776
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,05M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 395 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$968,181
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 505 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 505 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$708,425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z jednej sypialni, salonu, jednej…
$2,60M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 175 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż dostępna jest piętrowa willa 2 - o powierzchni 360 m2. w Attyce. Pierwsze piętro…
$822,647
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