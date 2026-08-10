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Dom wolnostojący na sprzedaż w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

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Lavrio
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
$157,324
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Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 87 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z jednej sypialni…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Domek znajduje się w obszarze Panorama Mic…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

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