Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kalyvia Thorikou
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Kalyvia Thorikou, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
15 obiektów total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Dom skła…
$198,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 m ² w Attica. Parter składa się z 4 sypialni, 2 salonów z ku…
$413,248
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$708,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$625,776
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na dzia? ce 24500 m kw., w Attica Wschodniej, sprzeda? dom jednoosobowy o powierzchni 500 m …
$708,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się …
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Jest na sprzedaż trzypiętrowy dom w budowie. Znajduje się w obszarze Lagonisi (lub "Rabbit I…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 428 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 428 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$2,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$395,537
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 320 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$377,827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 m kw. w Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu…
$708,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 165 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 165 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni,…
$404,954
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 253 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 253 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$561,151
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się