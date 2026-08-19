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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipal Unit of Troizinia, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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19 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 94 m²
Niedokończony dom wolnostojący znajduje się w okolicy Anavisos
$118,071
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 342 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 342 m kw. w Attica. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, salonu …
$649,390
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$594,088
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 217 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 217 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,36M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 360 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica składa się z salon…
$1,48M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 100 m kw. w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$425,055
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 325 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 325 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze pięt…
$2,11M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$779,268
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 280 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$1,65M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 400 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, pokój dzie…
$1,15M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Wspaniały widok na miasto,…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 250 m²
8 trzypiętrowe wille o powierzchni 250 m2 każda, na sprzedaż w Lagonisi, Attyka. Koszt każde…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Atenach. Parter składa się z salonu z kuchnią, kuchn…
$578,547
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 85 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu, jed…
$436,862
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 150 m kw. w Attica. Pierwsze piętro składa się z salonu z kuc…
$1,82M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 m ² w Attica. Parter składa się z jednej sypialni, 2 salonów…
$2,20M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 180 m kw. w Attica. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuch…
$602,161
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 470 m2 w Attyce. Parter składa się z salonu z kuc…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Troizinia, Grecja

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