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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja

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Municipal Unit of Elliniko
4
Dom wolnostojący Usuwać
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$354,195
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 526 m²
Na sprzedaż stare budownictwo Trzypiętrowy dom 526 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica…
$566,740
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Agencja
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 305 m²
Kato Elliniko na południe od Aten, maisonette 305 m kw. ultraluksusowej konstrukcji w specja…
$2,91M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 163 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 163 m kw. w Atenach. Parter składa się z salonu z kuchnią, jedn…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja

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