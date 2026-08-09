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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Kallithea, Grecja

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132 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$351,132
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$299,734
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 100 m kw w Atenach. Apartament znajduje się n…
$507,705
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1/5
🇵🇱 Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja Bella Vista Golden Visa Residences …
$278,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 106 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze.…
$549,030
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Apartament z przemyślanym układem, nowoczesne materiały wykończeniowe i inteligentne rozwiąz…
$291,311
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$306,598
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$314,098
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$303,166
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 7/7
Rezydencja Riwiery VI📍Lokalizacja:Hotel znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji na Riwie…
$933,000
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Consulting VP Park SRL
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$297,446
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 102 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$448,669
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Opus Residence to najnowszy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Kallithea, Ateny, Grecja, o…
$293,044
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 97 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$323,579
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Na sprzeda? mieszkanie 103 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skład…
$472,283
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$320,496
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$289,438
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$375,042
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$319,318
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$307,198
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Mieszkanie.Apartament z przemyślanym układem, nowoczesne materiały wykończeniowe i inteligen…
$291,311
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$378,558
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Mieszkanie w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 37 m²
Apartament na sprzedaż 37 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
$346,197
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 67 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$318,791
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 30 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na parterze.…
$114,529
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 95 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$247,949
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 102 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$407,344
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 83 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$1,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 98 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$366,020
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kallithea, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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