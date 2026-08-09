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Mieszkania na sprzedaż w Nikiti, Grecja

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23 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament znajduje się w kompleksie w miejscowości Nikiti 250 metrów od malowniczej plaży. …
$219,621
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Unikalny apartament w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w sam…
$182,256
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Agencja
Halkidiki Properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 59 m² na drugim piętrze w miejscowości Nikiti, Sithonia…
$215,245
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Apartamenty znajdują się w kompleksie w miejscowości Nikiti 450 metrów od malowniczej plaży.…
$196,538
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: apartament na parterze o powierzchni 50 m². Układ obejmuje jedną sypialnię, sa…
$189,768
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/1
Unikalny apartament w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w sam…
$216,429
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Agencja
Halkidiki Properties
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English
Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 52 m², położone na półwyspie Sithonia, w miejscowości …
$256,394
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się w kompleksie w popularnej miejscowości Nikiti 150 metrów od plaży. W…
$201,163
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Kod własności: HPS5189 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Sithonia Nikiti za €180.000. To 63,50 m …
$207,153
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż znajduje się nowoczesne, niebudowane mieszkanie w uroczej miejscowości Nikiti. D…
$222,521
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż nowo wybudowane mieszkanie o powierzchni 55 m² z basenem wspólnym, położone zale…
$251,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Dom położony jest 3 km od wioski Nikiti i tylko 140 metrów do plaży z dostępem tylko dla sąs…
$345,614
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Property Code: HPS5367 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 455.000 . This 130.00…
$523,638
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kod własności: HPS5412 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Sithonia Nikiti za €207.500. To 52.31 m …
$239,107
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest klucz gotowy, nowoczesny maisonette oferuje 90 m ² komfortowej przestrzeni …
$261,607
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Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m², położone na drugim i trzecim piętrz…
$267,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Kompleks apartamentów znajduje się w miejscowości Nikiti 700 metrów od malowniczej plaży. Na…
$230,385
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Mieszkanie 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Kod własności: HPS5449 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti za €330.000. Ten 120 m kw. M…
$379,781
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Mieszkanie 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 156 m²
Dom znajduje się w popularnej miejscowości Nikiti 600 metrów od plaży. Dom zbudowany jest na…
$469,426
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Property Code: HPS5190 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 280.000 . This 102.67…
$322,239
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/2
Apartament ten położony jest w pięknym regionie Halkidiki, w dobrym stanie i zaledwie 5 minu…
$182,256
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Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
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