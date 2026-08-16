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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Ajos Nikolaos
7
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21 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$2,03M
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Mieszkanie 1 pokój w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
🏢 Aelia Elounda Residences - Apartament A2 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rez…
$209,089
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 65 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na drugim pi…
$342,406
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Tylko 50 metrów od piaszczystej plaży, nadmorskich kawiarni, tawern i restauracji, ten 1 pię…
$395,537
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Aelia Elounda Residences - Apartamenty A6 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rezyd…
$452,850
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kritsa, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kritsa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 75 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje s…
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 88 m²
Hilltop Apartments: Apartamenty na wzgórzu to bardzo przestronne apartamenty z widokiem na m…
$1,02M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż duplex 110 metrów kwadratowych na Krecie. Duplex znajduje się na 2 piętrze i 3 p…
$578,429
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Milatos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Milatos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw. Na Krecie. Apartament ma 2 poziomy. 1 piętro skła…
$265,659
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Położony zaledwie 50 metrów od piaszczystych plaż, nadmorskich kawiarni, tawerny i restaurac…
$216,995
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Aelia Elounda Residences - Apartamenty A1 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rezy…
$268,880
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Zaledwie 50 metrów od piaszczystej plaży, nadmorskich kawiarni, tawern i restauracji, ten pa…
$439,224
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$997,732
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 198 m2 na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$504,163
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Aelia Elounda Residences - Apartamenty A4 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rezy…
$367,941
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 40 m²
Aelia Elounda Residences - Apartamenty A3 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rezy…
$226,425
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się w miejscowości Agios Nicolaos 2100 metrów od plaży. Apartament znajd…
$99,479
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Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 121 m²
Aelia Elounda Residences - Apartamenty A7 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rezyd…
$778,337
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Położony zaledwie 50 metrów od piaszczystych plaż, nadmorskich kawiarni, tawerny i restaurac…
$401,441
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$1,92M
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Mieszkanie 1 pokój w Kritsa, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kritsa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż stary apartament budowlany o powierzchni 80 m kw na Krecie. Apartament znajduje …
$82,650
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Agios Nikolaos.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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