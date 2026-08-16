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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Kallikrateia
48
Nea Moudania
24
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144 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,727
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ten apartament znajduje się w Sozopoli wsi 600 metrów od wielkiej piaszczystej plaży. Aparta…
$106,435
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się przed morzem w Nea Iraklia wsi. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$289,185
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/2
Apartament ten znajduje się na przedmieściach miasta Nea Moudania 2 km od pięknej piaszczyst…
$358,589
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 44 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$165,299
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
Doskonała konstrukcja przestronne mieszkanie o powierzchni 90 m2 drugie piętro z pięknym wid…
$216,429
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,121
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Ten apartament znajduje się w mieście Nea Moudania 1600 metrów od ładnej piaszczystej plaży …
$183,947
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Mieszkanie 3 pokoi w Geoponika, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Geoponika, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$161,966
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Mieszkanie znajdu…
$348,309
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 49 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$171,203
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
Położony w pięknej okolicy Halkidiki, Grecja, ten nowo zbudowany apartament z luksusowych ud…
$173,143
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Apartament znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratia. Apartament znajduje …
$294,968
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 55 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Mieszkanie znajdu…
$119,252
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Agencja
Grekodom Development
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/3
Witamy w naszym nowym projekcie budowlanym!Cieszymy się, że wyruszymy w tę ekscytującą podró…
$97,627
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? w ramach budowy dwupoziomowy 105 m kw. w Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 pi…
$289,274
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
Apartament ten znajduje się w miejscowości Nea Moudania 1500 metrów od ładnej piaszczystej p…
$300,752
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw., w Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterz…
$159,959
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Paralia Dionisiou, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Paralia Dionisiou, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Apartament znajduje się przed morzem w Mouries. Mouries jest rozszerzoną dzielnicą Paralia D…
$242,915
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Kawalerka 3 pokoi w Sozopoli, Grecja
Kawalerka 3 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Nowy wybudowany dom znajduje się w obszarze plaży Delfini w okolicy wsi Kalikratia, 450 metr…
$185,092
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Mieszkanie 1 pokój w Geoponika, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Geoponika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament znajduje się w dzielnicy Geoponika, Kalikratia 500 metrów od piaszczystej plaży. …
$138,828
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Mieszkanie 4 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Dom położony jest 300 metrów od plaży, 3 km od Nea Potidea wsi i 3 km od Nea Moudania. Dom z…
$277,617
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia 400 metrów od piaszczystej plaży. Apartame…
$223,250
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Flogita, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartamenty znajdują się w popularnym letniskowym kurorcie o nazwie Flogita z wieloma barami…
$122,614
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/2
Apartament z widokiem na morze znajduje się w miejscowości Nea Plagia zaledwie 100 metrów od…
$254,518
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Apartament ten znajduje się w mieście Nea Moudania 2000 metrów od ładnej piaszczystej plaży …
$323,887
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 650 metrów od piaszczystej plaży. …
$86,755
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterze. Składa si…
$147,589
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Nea Propontida.

apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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