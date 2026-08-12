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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecja

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41 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 78 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$472,283
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
$502,982
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie 105 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z 3…
$396,718
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 38 m²
Apartament na sprzedaż 38 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na pierwszy…
$159,959
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? mieszkanie 138 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się …
$354,213
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż Dupleks o powierzchni 128 metrów kwadratowych w Atenach Dupleks znajduje się na …
$708,425
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 122 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$472,283
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 180 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$796,978
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 105 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$442,766
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim …
$418,410
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$369,065
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? mieszkanie 200 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$1,05M
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? mieszkanie 87 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze i składa…
$274,216
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 52 m2 w Atenach. Mieszkanie jest na 1. Podłoga. Składa …
$200,720
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê o powierzchni 79 m kw w Atenach. Apartament znajduje się n…
$472,283
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 75 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się n…
$434,501
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 97 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$590,354
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właści…
$253,852
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Na sprzeda? mieszkanie 114 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z …
$458,705
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$1,89M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Na sprzeda? dwupoziomowy 173 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na 4 piętrze i 5 piętrze. …
$649,390
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$425,055
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 159 m²
Na sprzeda? mieszkanie 159 m kw., w centralnej Grecji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ.
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 29 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje s…
$165,299
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 127 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$554,933
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 76 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$434,501
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 101 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się …
$590,354
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje …
$554,933
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 77 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$454,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 79 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$218,431
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecja

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