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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

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Vari Municipal Unit
21
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68 obiektów total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635 713
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/5
Na sprzedaż znajduje się key- gotowy apartament położony na 3 piętrze nowo wybudowanego komp…
$787 608
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Vista Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? dwupoziomowy 280 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na trzecim i czwartym pięt…
$1,59M
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 57 m²
Apartament na sprzedaż 57 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
$382 759
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z je…
$360 116
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 122 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$1,01M
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Grekodom Development
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament na sprzedaż na 4, 5 i 6 piętrze (3 poziomy), położony w Glyfada obszarze. Obiekt …
$2,11M
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 85 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 85 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$668 400
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Ten w pełni odnowiony 104 m2 apartament znajduje się na drugim piętrze w cichej dzielnicy mi…
$629 270
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/4
Voula Private Residences Ekskluzywny apartament na parterze z prywatnym basenem Położo…
$2,88M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Voula na południe od obszaru Athens Politia (10; pieszo od centrum), mieszkanie 140 m2 2. pi…
$1,05M
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$354 213
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy dwupoziomowy 124 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na 4 piętr…
$1,17M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Kod własności: HPS5302 - Maisonette FOR SALE w Voula Center za €1.400.000. To 175.36 m kw. M…
$1,61M
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Luksusowy apartament na sprzedaż w elitarnym przedmieściu na południu Aten, Voula. Apartamen…
$1,86M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 219 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 219 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje …
$1,42M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 82 m2 w Atenach. Mieszkanie jest na 1. Podłoga. Składa …
$425 055
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. S…
$472 283
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 62 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$613 968
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 135 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$1,53M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkania 135 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$1,35M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 129 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$1,65M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 102 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$1,06M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 179 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 179 m2 w Atenach. Duplex znajduje się na 4 piętrze i 5 pi…
$2,48M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy dwupoziomowy 250 m2 w Atenach. Duplex znajduje się na trzecim i czw…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$661 197
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$371 923
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$371 923
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 32 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$306 984
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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