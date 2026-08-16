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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

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Sithonia Municipal Unit
112
Neos Marmaras
23
Nikiti
21
Toroni Municipal Unit
4
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116 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$330,598
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 41 m²
Apartament na sprzeda? 41 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 42 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$366,020
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Vourvouru zaledwie 100 metrów od fant…
$289,185
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Apartament na sprzeda? 150 m2 na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje si…
$461,255
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ten piękny apartament w Halkidiki oferuje niesamowite widoki na morze w ciągu 5 minut spacer…
$170,865
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Agencja
Halkidiki Properties
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English
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzeda? mieszkanie 108 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$306,984
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 77 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$441,585
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$348,309
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Składa s…
$287,981
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Grekodom Development
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Kawalerka 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Kawalerka 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 333 m²
Kompleks znajduje się w okolicy miejscowości Vourvourou 450 metrów od morza. Istnieje 2800 m…
$1,91M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Na sprzeda? mieszkanie 41 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się …
$218,431
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 106 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na parterze. …
$586,812
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Apartament na sprzedaż 120 metrów kwadratowych w Attica. Apartament znajduje się na czwartym…
$348,482
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$354,213
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 65 m kw w Atenach. Apartament ma 3 poziomy. P…
$318,791
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 54 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 54 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 125 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$371,923
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? mieszkanie 115 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze. Składa się z …
$543,126
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się w kompleksie w popularnej miejscowości Nikiti 150 metrów od plaży. W…
$201,301
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 39 m²
Na sprzedaż mieszkanie 39 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 88 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$485,271
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 53 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na parterze. S…
$371,687
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? dwuplex 115 m kw. W Atenach. Duplex znajduje się na 4 piętrze i 5 piętrze. 4 pię…
$625,776
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Agencja
Grekodom Development
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Key gotowe maisonette znajduje się na parterze w pożądanej okolicy Sithonia, Vo…
$433,259
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze…
$155,854
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 95 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$491,175
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Agencja
Grekodom Development
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest klucz gotowy, nowoczesny maisonette oferuje 90 m ² komfortowej przestrzeni …
$261,607
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Agencja
Vista Estate
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Typy nieruchomości w Municipality of Sithonia.

apartamenty wielopoziomowe
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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