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Mieszkania na sprzedaż w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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17 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Melissatika, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Melissatika, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Na sprzedaż - Studio Mieszkaniowe - Ateny Północ: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 sypialni…
$122,363
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Mieszkanie 3 pokoi w Delphi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 155 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie …
$383,730
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? mieszkanie 170 m kw. Na wyspie Euboea. Apartament znajduje się na drugim piętrze…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 80 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Mieszkanie zn…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2
Apartament na sprzedaż, 2. piętro, znajduje się w Nea Artaki.Obiekt ma powierzchnię 26 m2. S…
$76,031
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Mieszkanie w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 135 m²
Mieszkanie w budowie jest przeznaczone do sprzedaży. Znajduje się na Chalkidzie, stolicy i g…
$340,044
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie 130 m kw. Na wyspie Euboea. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Melissochori, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? mieszkanie 89 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m kw. Na wyspie Euboea. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$200,720
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? mieszkanie 450 m kw. Na wyspie Euboea. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właścicie…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 80 m kw. na wyspie Euboea. Apartament znajduj…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 396 m²
Na sprzeda? mieszkanie 396 m kw. Na wyspie Euboea. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właścicie…
$436,862
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 100 m kw w centralnej Grecji. Apartament znajduje się n…
$82,650
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Livadia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Livadia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie z…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 190 m kw na wyspie Euboea. Mieszkanie ma wewnętrzny ukł…
$386,092
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? mieszkanie 117 m kw. Na wyspie Euboea. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Mieszkanie jest na sprzedaż o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych.  w 1. Podłoga.  Sk…
$99,983
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Parametry nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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