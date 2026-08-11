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Mieszkania na sprzedaż w Korfu, Grecja

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21 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 49 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pa…
$242,045
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Mieszkanie 3 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzeda? mieszkanie 154 m kw. Na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$389,634
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? mieszkanie 47 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$230,238
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 61 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parte…
$301,081
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$421,513
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$430,959
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? mieszkanie 56 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$277,467
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie 122 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$655,293
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 pię…
$495,898
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? mieszkanie 56 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$247,924
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$596,258
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 72 m2 na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 pię…
$295,177
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skła…
$667,100
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Apartament na sprzedaż 104 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na d…
$267,922
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 49 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 1 …
$224,862
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na par…
$242,045
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? mieszkanie 86 m kw. na wyspie Korfu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Są: klimaty…
$454,573
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m2 na wyspie Korfu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. …
$472,283
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 49 m²
Apartament na sprzeda? 49 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$110,568
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 105 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie zna…
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? mieszkanie 86 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skład…
$519,512
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Parametry nieruchomości w Korfu, Grecja

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