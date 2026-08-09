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Mieszkania na sprzedaż w Kreta, Grecja

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Municipality of Chania
24
Chania
24
Municipality of Heraklion
22
Heraklion Municipal Unit
22
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108 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Apartament na sprzeda? 74 m2 na wyspie Kreta. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i…
$115,314
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż duplex 70 metrów kwadratowych na wyspie Kreta. Duplex znajduje się na 2 poziomac…
$206,194
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Nowy apartament na parterze z ogrodem i wspólnym basenem - Rumeli, Rethymno, Cena na Krecie:…
$114,040
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Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 na wyspie Kreta. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i…
$183,156
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 66 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na…
$466,380
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? piêkny maizonette (95 m kw.) w dzielnicy Mesambelie Heraklion miasta, na Krecie.…
$485,271
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Milatos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Milatos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw. Na Krecie. Apartament ma 2 poziomy. 1 piętro skła…
$265,659
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Opis przedmiotu: Wielka szansa dla inwestorów. Oferujemy stylowy apartament trzypokojowy o …
$396,751
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Kreta, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kreta, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skład…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 81 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$427,306
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywny apartament z czterema sypialniami (2 łazienki i jacuz…
$916,238
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 87m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 385000 EUR Rozmiar: 87sq.…
$443,958
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Kreta, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kreta, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 66 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje s…
$303,442
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Maleme, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Maleme, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Nagłówek: Twój wymarzony dom nad Morzem Egejskim – tylko 30 m od plaży! Odkryj Aegean Bre…
$329,644
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 28 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na drugim pi…
$94,457
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie w Heraklion, Kreta - 80 m ² Apartament znajduje się na parterze i oferuje ładny p…
$377,827
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
🏢 Aelia Elounda Residences - Apartament A2 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rez…
$209,089
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Epano Elounda, Grecja
Mieszkanie
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Aelia Elounda Residences - Apartamenty A4 Elounda, Agios Nikolaos, Kreta Aelia Elounda Rezy…
$367,941
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrz…
$389,634
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$997,732
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$1,92M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Rethymnon, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 94 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i po…
$495,766
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 43m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 189000 EUR Rozmiar: 43 m2…
$217,943
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2/3
The residential building is located in a clean and quiet area of ​​Chrysopigi (Kubes), but a…
$445,106
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Аталанта
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Mieszkanie 2 pokoi w Kritsa, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kritsa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 75 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje s…
$118,071
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Apartament nad morzem z widokiem na morze - Gournes, Heraklion, Kreta Pierwszy …
$283,370
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 5/5
Maisonette z panoramicznym widokiem na Morze Egejskie - inwestycje ze wzrostem kapitału i Go…
$907,733
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Mieszkanie 2 pokoi w Sitia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje s…
$226,696
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
DLA SPRZEDAŻY: Parter Apartment in Exclusive Gated Community - North West Heraklion, Kreta T…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Chania, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Chania, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Wielka szansa dla inwestorów. Oferujemy nowoczesną dwupokojową maisonette …
$488,089
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Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Kreta.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kreta, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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