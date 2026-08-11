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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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Panorama Municipal Unit
40
Panorama
35
Pylaia Municipal Unit
10
Mieszkanie Usuwać
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51 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Property Code: HPS5187 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 350.000 . This 87.00 s…
$402,798
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Property Code: HPS5373 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 510.000 . This 130.00…
$586,935
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Property Code: HPS5567 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 350.000 . This 134.48 sq…
$402,537
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Kod własności: HPS5702 - Apartament do sprzedaży w Thermi Center za €160.000. To 55 m kw. Ap…
$184,136
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Property Code: HPS5379 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 360.000 . This 89.00 …
$414,307
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Property Code: HPS4053 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 460.000 . This …
$532,701
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Kod nieruchomości: HPS3064 - Domek na sprzedaż w Panoramie Centrum dla € 300 000. To 150 mkw…
$402,798
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Property Code: HPS5757 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 465.000 . Th…
$535,146
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Kod własności: HPS5703 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za €285.000. To 102.00 m k…
$332,392
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Kod własności: HPS4470 - Maisonette FOR SALE in Saloniki Ano Toumpa za 480.000 €. Ten 168.37…
$552,409
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż jest przestronny klucz gotowy maizonette o łącznej wewnętrznej powierzchni 230 m…
$591,460
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Kod własności: HPS1308 - Maisonette FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika za €265.000. Ten 1…
$309,066
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Property Code: HPS3987 - Apartment FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3…
$356,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Property Code: HPS5371 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 430.000 . This 108.00 …
$494,867
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Property Code: HPS5376 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 645.000 . This 165.00…
$742,300
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Property Code: HPS5133 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 460.000 . This 136.00 …
$529,392
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Property Code: HPS5368 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 300.000 . This 87.00 s…
$345,256
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Property Code: HPS5172 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 550.000 . This 170.75…
$632,969
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Pylei, ta nowoczesna, ukończona maisonette oferuje całkowitą wewnętrzną przest…
$540,276
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Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ten imponujący, gotowy na klucz maisonette w Panoramie, Synoikismos Nomou 751 o…
$853,068
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Property Code: HPS5016 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 320.000 . …
$368,273
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Property Code: HPS5374 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 395.000 . This 100.00…
$454,587
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Property Code: HPS5014 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 350.000 . …
$402,798
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Typy nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis.

apartamenty wielopoziomowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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