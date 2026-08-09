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Mieszkania na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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48 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Budynek z apartamentami znajduje się 650 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratii. Mieszka…
$156,074
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 51 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$183,010
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$190,758
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 51 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia zaledwie 90 metrów od piaszczystej plaży. …
$179,197
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw., w Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 piętr…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Kod własności: HPS5269 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Kalikratei Nea Kallikrateia za €164.175.…
$188,941
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 82 m kw. w Chalkidiki. Duplex znajduje się na 3 piętrze i…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Budynek z apartamentami znajduje się 650 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratia. Mieszka…
$345,577
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Mieszkanie w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 30 m kw. W Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterze…
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia 400 metrów od piaszczystej plaży. Apartame…
$222,321
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 49 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$174,745
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$161,855
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,050
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 47 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Mieszkanie znajdu…
$152,310
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 200 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$213,880
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 93 m kw. w Chalkidiki. Duplex znajduje się na 3 piętrze i…
$312,888
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Kod własności: HPS5266 - Maisonette FOR SALE in Kalikrateia Nea Kallikrateia za €328.375. Te…
$377,911
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 250 metrów od piaszczystej plaży. …
$92,489
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia 300 metrów od piaszczystej plaży. Apartame…
$149,750
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 99 m kw w Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$389,634
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Kod własności: HPS5267 - Maisonette FOR SALE in Kalikrateia Nea Kallikrateia za 228,675 EUR.…
$263,171
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 49 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$171,203
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 44 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie 40 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$143,422
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Apartament znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratia. Apartament znajduje …
$293,741
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Budynek z apartamentami znajduje się 650 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratia. Apartam…
$150,294
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Apartament znajduje się 700 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratia. Apartament znajduje …
$218,866
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie luksusowego studia w ramach projektu budowlanego w Halkidiki w Grecji. Ten pięk…
$148,083
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Halkidiki Properties
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 650 metrów od piaszczystej plaży. …
$86,708
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