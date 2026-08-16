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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Athens, Grecja

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Ateny
198
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203 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 7
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa | Centrum Aten Opis Projektu Lokalizacja: K…
$382,038
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Mieszkanie w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 44 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 44 metrów kwadratowych w Atenach w budowie. Apartament …
$310,504
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 7/7
W samym sercu Aten, w jednym z najbardziej ruchliwych obszarów w centrum Aten, Gazi, stworzy…
$924,674
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Consulting VP Park SRL
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Jest to doskonała okazja inwestycyjna, ponieważ nieruchomość spełnia wymogi włączenia do gre…
$288,324
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$298,276
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzeda? mieszkanie 83 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z 2…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$291,718
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 36 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pi…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$296,532
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$298,858
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$288,294
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿, piwnica, znajduje siê w Neos Kosmos.Obiekt ma powierzchnię 32 m2. S…
$105,606
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$294,251
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Ano Kypseli w pobliżu centrum Aten, mieszkanie na piętrze 0f 165 m2 4 piętro z dachem na 5 p…
$291,341
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$286,006
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 1/3
Bardzo atrakcyjna okazja dla osób poszukujących Złotej Wizy i inteligentnej inwestycji w nie…
$289,350
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$298,590
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$298,276
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 79 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 40 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 57 m²
Na sprzeda? mieszkanie 57 m kw. w centralnej Grecji. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Dodatki…
$271,563
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/4
W segmencie nieruchomości miejskich, w którym kluczową rolę odgrywa płynność i możliwość zar…
$286,454
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Omonia apartament 78 m kw. jasne 1 piętro, urządzone, w doskonałym stanie z powodu całkowite…
$233,073
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Odkryj Trinity, nowoczesny rozwój mieszkalny w sercu Ampelokipoi, jednej z najbardziej znany…
$294,807
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Kod własności: HPS5451 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Patision - Acharnon Ag. Meletiou - Vikto…
$336,255
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/6
Athenian Horizon Residences Nowoczesne apartamenty inwestycyjne w centrum Aten (Koukaki) …
$170,689
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$292,394
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Meridia to nowoczesna budowla mieszkaniowa w Piraeus, oferująca kolekcję 47 przemyślanych ap…
$290,718
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Agencja
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Mieszkanie w Municipality of Athens, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 37 m²
Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy projekt w prestiżowej dzielnicy Callife, s…
$239,691
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Hayat
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Condo 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Condo 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
🔥 Golden Visa w centrum Aten | 260 000 € | Ostatni dostępny apartament Przedstawiamy wyją…
$298,016
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Typy nieruchomości w Municipality of Athens.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Athens, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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