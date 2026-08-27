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Mieszkania na sprzedaż w Katerini Municipality, Grecja

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28 obiektów total found
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Apartament na sprzedaż 105 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$207 770
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 115 m²
Apartament na sprzedaż 115 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$204 299
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? mieszkanie 85 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skła…
$141 685
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? mieszkanie 121 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$129 878
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 176 m²
Apartament na sprzedaż 176 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$337 057
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Apartament na sprzedaż 140 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$299 816
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 140 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4…
$315 249
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ritini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż duplex 130 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1…
$212 528
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100 360
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy obszar 200 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Duplex znajduje …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw na Olympic Coast. Apartament ma 2 poziomy. 3 p…
$206 624
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 97 m kw. na Wybrzeżu Olimpijskim. Apartament znajduje s…
$171 203
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 140 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1…
$295 177
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? mieszkanie 117 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$262 790
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100 360
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Mieszkanie w Korinos, Grecja
Mieszkanie
Korinos, Grecja
Powierzchnia 128 m²
Apartament na sprzedaż 128 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$222 800
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Mieszkanie 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 115 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszk…
$188 913
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? mieszkanie 119 m kw. na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$131 059
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 137 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 137 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apart…
$260 328
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie 55 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na trzecim piętrze…
$100 360
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Mieszkanie 2 pokoi w Ritini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Na sprzeda? mieszkanie 107 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$165 299
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$141 685
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 101 m²
Apartament na sprzedaż 101 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$137 108
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100 360
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzedaż 65 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje …
$108 148
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$100 360
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? mieszkanie 92 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$106 264
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie 105 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$165 299
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Parametry nieruchomości w Katerini Municipality, Grecja

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