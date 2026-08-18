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Mieszkania na sprzedaż w Evosmos Municipal Unit, Grecja

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21 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 129 m²
Property Code: HPS5154 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 289.000 .…
$332,596
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Mieszkanie 1 pokój w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Na sprzedaż kawalerka o powierzchni 55 m², wybudowana w 2005 roku, na 1. piętrze, w bardzo d…
$149,514
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Kod własności: HPS4726 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Evosmos nad obwodnicą za €275.290. To 11…
$316,818
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Property Code: HPS5754 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 265.000 . …
$304,976
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Kod własności: HPS4725 - Maisonette FOR SALE in Evosmos above the Ring Road za €304.074. Ten…
$349,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Property Code: HPS5748 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 185.000 . …
$212,908
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Kod własności: HPS5696 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Evosmos nad obwodnicą za €174.000. Ten 9…
$200,248
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Kod własności: HPS5697 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Evosmos nad obwodnicą za €229.000. To 11…
$263,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Property Code: HPS5756 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 358.000 .…
$412,005
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Kod własności: HPS5832 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Evosmos Center za €160.000. To 68.00 m k…
$185,649
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Kod własności: HPS5695 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Evosmos nad obwodnicą za €160.000. To 87…
$184,136
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Property Code: HPS5753 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 200.000 . …
$230,171
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Property Code: HPS5752 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 197.000 . …
$226,718
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Property Code: HPS3769 - Apartment FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 240.000 . This 113…
$276,205
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Property Code: HPS5755 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 330.000 .…
$379,781
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Property Code: HPS5152 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 268.000 .…
$308,429
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Kod własności: HPS5698 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Evosmos nad obwodnicą za €189.000. To 87…
$217,511
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Property Code: HPS5153 - Maisonette FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 293.000 .…
$337,200
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Mieszkanie 1 pokój w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Property Code: HPS5747 - Apartment FOR SALE in Evosmos Above the Ring Road for € 125.000 . …
$143,857
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Mieszkanie 3 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kod własności: HPS4724 - Maisonette FOR SALE in Evosmos above the Ring Road za €272.531. Ten…
$313,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kordelio Evosmos Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowoczesna rezydencja z parkingiem, Evosmos, Grecja Oferujemy jasne, minimalistyczne aparta…
$222,309
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Parametry nieruchomości w Evosmos Municipal Unit, Grecja

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