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Mieszkania na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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71 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 62 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$224,335
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 46 m kw., Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się na …
$142,821
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Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 62 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$224,335
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Olynthos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 77 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$239,939
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Mieszkanie 3 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kod własności: HPS5596 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi za 240.000 €. Ten 93.27 …
$276,205
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 29 m kw w Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się …
$90,263
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 51 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$159,959
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kod własności: HPS5431 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi za 268.000 EUR. Ten 93.2…
$308,429
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 31 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 31 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$95,975
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 62 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$224,335
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 35 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zna…
$112,167
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Mieszkanie 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? stary budowlany apartament o powierzchni 110 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartam…
$144,046
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Mieszkanie 1 pokój w Gerakini, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Gerakini, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Gerakini zaledwie 50 metrów od ładnej piaszczystej pl…
$135,927
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Mieszkanie 2 pokoi w Psakoudia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Psakoudia 500 metrów od plaży. Apartament znajduje si…
$120,952
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkania 29 m kw., Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się na …
$93,276
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Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 83 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$257,077
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż: apartamenty w Kalives Polygyros, Chalkidiki, położone zaledwie 350 metrów od mo…
$194,932
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Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? mieszkanie 62 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$224,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Psakoudia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż: Stone- zbudowany duplex 72 m2 w Psakoudii - Ormylia, Chankidiki Wyśmienity dupl…
$271,563
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 35 m kw w Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się …
$112,167
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Mieszkanie w Psakoudia, Grecja
Mieszkanie
Psakoudia, Grecja
Powierzchnia 80 m²
🏠 Półfabrykat Duplex na sprzedaż w Psakoudia, Chankidiki Na sprzedaż: półwykończony duplex o…
$92,095
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Mieszkanie 1 pokój w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Apartament znajduje się przed plażą w otoczeniu popularnej wsi o nazwie Metamorfosi, która s…
$228,081
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Mieszkanie w Psakoudia, Grecja
Mieszkanie
Psakoudia, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzeda? 50 metrów kwadratowych w Halkidiki. Apartament znajduje się na 2 pozi…
$154,520
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 29 m kw w Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się …
$93,276
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Mieszkanie 2 pokoi w Psakoudia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Apartament znajduje się w miejscowości Psakoudia 500 metrów od plaży. Apartament znajduje si…
$143,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Olynthos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 76 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$239,939
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 46 m kw., Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się na …
$142,821
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 48 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$148,533
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 47 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$145,106
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Mieszkanie 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie 130 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa …
$212,528
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Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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